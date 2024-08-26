В Севастополе избирательные участки готовы к выборам

Сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развозжаева обсудили готовность избирательных участков к выборам депутатов Законодательного Собрания, которые пройдут 6-8 сентября.

Также на основании решения Центральной избирательной комиссии в Севастополе будет проведено досрочное голосование – оно пройдёт с 28 августа по 5 сентября.

Решение о проведении досрочного голосования было принято в первую очередь из соображений удобства и безопасности. Досрочное голосование даёт возможность более длительное время принять участие в голосовании и не допускает одномоментного массового нахождения избирателей в помещении для голосования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного.

Избиратели, которые желают проголосовать на дому в период досрочного голосования, могут подать заявления в участковые избирательные комиссии. Узнать контакты можно по телефону горячей линии Севастопольской городской избирательной комиссии +7 (8692) 54-57-11.

Всего в городе 188 избирательных участков, 187 из них – обычные, 1 – специализированный и расположен на территории 1-й горбольницы. По поручению губернатора для каждого избирательного участка подобрали помещение, которое соответствует всем нормам безопасности. С 25 по 31 июля рабочая группа обследовала все помещения.

Важным условием является наличие укрытий. На избирательных участках имеются укрытия внутри здания или укрытия, которые находятся в шаговой доступности. Все помещения были проверены федеральными органами, а также департаментом общественной безопасности, – подчеркнул Сергей Бездольный.

Дополнительно 27 августа рабочая группа планирует обследовать избирательные участки, расположенные в помещениях модульного типа, – их 7.

В Севастополе предусмотрено несколько форм волеизъявления. Для голосования на дому можно подать заявление в участковую избирательную комиссию до 14 часов 8 сентября. Для голосования по месту нахождения, то есть через систему «Мобильный избиратель», нужно подать заявление на портале госуслуг до 2 сентября включительно. Чтобы воспользоваться дистанционным электронным голосованием, до 2 сентября включительно нужно подать заявление, также через портал госуслуг.

На всех 187 обычных участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Для обеспечения помещений бесперебойным электроснабжением подготовлены резервные генераторы. Также было принято решение о задействовании мобильных бригад для работы на тех участках, где генераторов нет. Всем ресурсоснабжающим организациям рекомендовано в эти дни не проводить плановых отключений электроснабжения и водоснабжения.

Кроме того, все избирательные комиссии обеспечены компьютерным оборудованием. На всех участках установлены видеорегистраторы, а также камеры видеонаблюдения, которые направлены на помещения для хранения бюллетеней и избирательной документации. Результаты будут доступны участникам избирательного процесса.

Для обеспечения бесперебойной работы городской инфраструктуры во время проведения выборов будет работать оперативный штаб.

Также в Севастополе реализуется проект «ИнформУИК», который направлен на массовое информирование избирателей о времени, сроках, формах голосования. Информационная кампания проходит в два этапа. Первый состоялся с 12 по 18 августа, в нём приняли участие порядка 700 обходчиков, которые проинформировали практически 150 тысяч избирателей. С сегодняшнего дня и до 1 сентября будет проводиться второй этап информирования.

Напомним, во время выборов будет работать и Штаб общественного наблюдения, созданный на базе Общественной палаты Севастополя. В штабе уже обучено около 400 независимых наблюдателей, которые будут находиться на участках во время проведения голосования и наблюдать за процессом, чтобы обеспечить максимальные честность и прозрачность выборов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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