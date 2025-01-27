В Севастополе изменены ставки по земельному налогу

Законом города Севастополя от 28.11.2024 № 831-ЗС внесены изменения в статью 2 Закона города Севастополя от 26.11.2014 № 81- ЗС «О земельном налоге».

Для физических и юридических лиц с 1 января 2025 года установлены следующие ставки:

0,3% — в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего пользования, садовых огороднических товариществ;

0,3% — в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства.

Обращаем внимание, что Налоговым кодексом предусмотрено поэтапное повышение сумм налога для налогоплательщиков — физических лиц. Для этой категории применяется коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10 процентов по сравнению с суммой налога за предшествующий год.

При исчислении земельного налога предусмотрены льготы, с полным перечнем которых можно ознакомиться в сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Расчет налога на земельный участок для физических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет налоговый орган. Срок уплаты земельного налога для этих категорий налогоплательщиков — ежегодно не позднее 1 декабря. Земельный налог по новым ставкам собственники земельных участков уплатят не позднее 1 декабря 2026 года на основании налоговых уведомлений, присланных налоговым органом.

Юридические лица, которые являются плательщиками земельного налога, в отличие от физических лиц самостоятельно исчисляют сумму налога и авансовые платежи. Сумма рассчитывается по истечении налогового периода календарного года — как соответствующий процент от налоговой базы. Налоговая база, в свою очередь, определяется как кадастровая стоимость каждого земельного участка, внесенная в ЕГРН. Налог, подлежащий уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммой авансовых платежей. Авансовые платежи, уплачиваемые по истечении 1, 2 и 3 кварталов, равняются ¼ налоговой ставки от кадастровой стоимости земельного участка.

Начиная с 2021 года налогоплательщики-организации налоговые декларации по земельному налогу не представляют. Организации должны подавать в налоговую службу уведомления об исчисленных авансовых платежах за отчетный период, а также о сумме земельного налога за год. Уведомления направляются:

за 2024 год – не позднее 25.02.2024;

за I квартал 2025 года – не позднее 25.04.2025;

за II квартал – не позднее 25.07.2025;

за III квартал – не позднее 25.10.2025;

за 2025 год – не позднее 25.02.2026.

Земельный налог за 2024 год подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28 февраля 2025 года. Авансовые платежи по налогу уплачиваются в 2025 году по следующим срокам:

по итогам 2024 года – не позднее 28 февраля 2025 года;

за 1 квартал 2025 года – не позднее 28 апреля 2025 года;

за 2 квартал 2025 года – не позднее 28 июля 2025 года;

за 3 квартал 2025 года – не позднее 28 октября 2025 года.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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