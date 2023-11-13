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В Севастополе изменены требования, необходимые для согласования облика объектов строительства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе изменены требования, необходимые для согласования облика объектов строительства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:13 13.11.2023

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили внесение изменений в требования для согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся в городе объектов.

В новом проекте постановления мы уточняем, какие документы необходимы для получения разрешения на архитектурно-градостроительный облик объекта. Дополняется список случаев, когда требуется согласование внешнего вида объекта, а также случаев, когда для получения разрешения необходимо согласование с архитектурно-художественным советом. Например, это относится к объектам, расположенным вблизи береговой линии моря, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлию Шемонаеву.

В ходе заседания также обсудили необходимость получения сервитута для согласования облика объекта.

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Сервитут требуется, когда нет доступа к земельному участку с территории общего пользования. Мы просим предоставить сервитут в тех случаях, когда место расположения здания на земельном участке напрямую зависит от организации подъезда к данному участку. Мы уже сталкивались с ситуациями, когда согласовывали облик здания, а потом получалось, что доступ, указанный в схеме планировочной организации, не соответствовал проектным решениям, и приходилось перепроектировать, а затем повторно выносить проект на архитектурный совет, — отмечает заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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