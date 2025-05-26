В Севастополе изменились цены на куриное мясо и свежие овощи

В Севастополе наблюдается тенденция к снижению цен на охлажденные и мороженые куры, куриные яйца, свежие огурцы и лук. Незначительное повышение цен на молоко и морковь зафиксировали специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка при проведении контрольных мероприятий за выполнением Меморандума о взаимопонимании в магазинах торговой сети «ПУД».

Проверка проводится еженедельно по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, в магазинах сети полностью выполняются условия Меморандума: в наличии имеются все товары по соглашению, они выделены ценниками светло-синего цвета, на «Уголке покупателя» размещен перечень товаров по Меморандуму.

В торговых точках на молоко в пленке 2,5-3,2% по Меморандуму установлена нулевая торговая наценка. Небольшое повышение цен на морковь, как и на весь «борщевой набор» обусловлено сокращением запасов овощей в хранилищах. Это компенсирует затраты производителей на сохранение продукции. Увеличение предложения по свежим овощам приведут к изменению цен, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ксению Казанджиеву.

Напомним, Меморандум о взаимопонимании, согласно которому по 46 позициям продовольственных и непродовольственных товаров установлена нулевая либо минимальная торговая наценка, в городе действует с 2020 года, его пролонгация происходит ежегодно. Меморандум заключен с торговыми сетями «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М», «БУМ», сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов «Уютстрой».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя