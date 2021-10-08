В Севастополе изменится цена на природный газ. Естественно, в сторону увеличения

В Севастополе с 18 октября 2021 года произойдет изменение цен на природный газ.

Установление розничных цен на природный газ происходит одновременно с установлением оптовых цен – Приказ ФАС России об утверждении оптовой цены вступил в силу 5 декабря. Цена 1 куб. м газа с 18 октября 2021 года будет составлять 5,37 рублей. Рост составит от 8,1% до 10,5% в зависимости от поставщика — ПАО «Севастопольгаз» или ГУПС «Севастопольгаз», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления по тарифам Елену Клементьеву.

По словам специалиста, несмотря на рост, цена является самой низкой не только в Южном федеральном округе, но и одной из самых низких в России. Предыдущие цены в Севастополе действовали с января 2020 года.

Стоит также отметить, что совокупный рост платы севастопольцев за все коммунальные услуги не превысит 6,2% — такой индекс установлен в городе с 1 июля 2021 года, — говорит заместитель начальника управления.

Также отменяется дифференциация по объемам потребления газа до 3500 куб. м и свыше. То есть, потребляя газ в объеме свыше 3500 куб. м, больше не придется оплачивать его по повышенной цене – для ряда потребителей услуга станет более доступной. С 18 октября будет действовать единая розничная цена на природный газ для всех севастопольцев, независимо от поставщиков и от объемов потребления.

Кроме того, значительно снижается розничная цена на газ на отопление и выработку электрической энергии с использованием котельных или иного оборудования, которое находится в общей долевой собственности в многоквартирных домах.