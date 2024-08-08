В Севастополе изменён порядок выплаты для детей школьного возраста

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева был изменён порядок единовременной денежной выплаты детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей. Так, денежная выплата теперь будет распространяться и на детей из многодетных семей, которые находятся на полном государственном обеспечении. В нашем городе это учащиеся Севастопольского президентского училища, учащиеся интерната и учащиеся Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ. Кроме того, теперь для определения права на получение выплаты будет учитываться прожиточный минимум на душу населения, а не на семью.

В соответствие с законодательством о бюджете размер помощи будет индексирован. Также при определении права на получении выплаты предлагается учитывать прожиточный минимум не на семью, а на душу населения. Такой подход установлен на федеральном уровне. Кроме того, дети, которые находятся на полном государственном обеспечении, будут также иметь право на эту выплату, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Бардакову.

Подать заявление на получение выплаты могут родители или законные представители ребёнка. Приём заявлений стартует 15 августа и продлится до 1 ноября 2024 года.

Обращаем внимание, что подать заявление можно в районное управление труда и социальной защиты. Записаться можно по ссылке, через портал Госуслуг или в МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя