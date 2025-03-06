В Севастополе изъяли в госсобственность имущество пособников киевского режима

В ходе заседания Правительства, под председательством губернатора Михаила Развожаева принято решение о внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 28.02.2015 №123-ПП «О вопросах управления собственностью города Севастополя».

В государственную собственность Севастополя изъято движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности юридических и физических лиц, в том числе иностранных.

Рабочая группа Антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица совершают в отношении Российской Федерации, российских физических и юридических лиц недружественные действия, а если сказать проще — являются пособниками киевского режима. Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда «Открытый диалог», который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тыс. долларов США, — сказал Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя поблагодарил начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Александра Кулагина и все задействованные силовые ведомства Севастополя и Крыма.

Мы продолжаем работу по линии антитеррористической комиссии совместно с Федеральной службой безопасности, выявляются лица, которые владеют имуществом на территории Севастополя, и доходы от этого имущества используют, в том числе, для сотрудничества с нашим врагом. Из самого значимого, что сегодня перешло в собственность города Севастополя — это комплекс зданий бывшего завода «Маяк» и пансионат «Севастополь» на Героев Сталинграда, — отмечает Михаил Развожаев.

Принято решение о включении в перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, движимое и недвижимое имущество следующих физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц:

— Карпенко Андрея Валериевича, 05.12.1972 года рождения

— Карпенко Ирины Константиновны, 02.07.1974 года рождения

— Козловской Людмилы Петровны, 17.03.1985 года рождения

— Козловского Петра Петровича, 27.07.1972 года рождения

— Козловского Сергея Петровича, 26.07.1982 года рождения

— Козловской Сидонии Филипповны, 06.02.1945 года рождения

— Себякиной Наталии Николаевны, 03.07.1981 года рождения

— Рубежной Ольги Витальевны, 19.07.1955 года рождения

— Рубежного Евгения Николаевича, (сын Рубежной О.В.),01.05.1977 года рождения

— Мирошниковой (Козловской) Елены Петровны, 03.09.1967 года рождения

— Мирошникова Виктора Сергеевича, 03.12.1988 года рождения

— Присяжнюка Владимира Константиновича, 25.01.1953 года рождения

— Украинской Таисии Леонидовны, 28.03.1944 года рождения

В Перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя вошли следующие предприятия:

— ООО «Завод судовой светотехники «Маяк»

— ООО «Завод судовой светотехники»

— ООО «Плоск»

— ООО «Тинос»

— ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон»

— ООО «Центр технической эксплуатации № 1»

— Производственный кооператив «КОРПУС»

Также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз», перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополняется имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя