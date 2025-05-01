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В Севастополе изымут в госсобственность очередное имущество пособников киевского режима
иллюстрация: pikist.com

В Севастополе изымут в госсобственность очередное имущество пособников киевского режима

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:11 01.05.2025

Благодаря работе Антитеррористической комиссии пополнился перечень имущества, изъятого в государственную собственность Севастополя у юридических и физических лиц, в том числе, иностранных. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Рабочая группа при АТК в городе Севастополе установила, что Хухра Виктория Владимировна 1986 г.р., Григорян Роман Эдуардович 1977 г.р. и Лаврентьева Надежда Васильевна 1981 г.р. осуществляют сбор денежных средств и финансируют украинские вооруженные формирования, а значит — представляют угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Также установлена принадлежность ООО «НПП «ЭС. Т. КОМ» и ООО «Частная охранная организация «Коммодор» к аффилированному ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», имущество которого ранее было включено в реестр государственной собственности. Кроме того, пополнился перечень предприятий, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством и не внесли сведения в ЕГРЮЛ в срок до 1 марта 2015 года. Это ООО «МСМ», за которым зарегистрировано нежилое помещение на наб. Старосеверная, 11/ул. Якорная, 15 (встроенные помещения инженерно-лабораторного корпуса с мезонином), и ООО «Мидас Инвест», за которым зарегистрировано здание дома культуры в Инкермане на ул. Яблочкова, 1, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Имущество этих физических и юридических лиц подлежит признанию государственной собственностью города Севастополя. Дом культуры в Инкермане перейдет на баланс департамента культуры и будет приведен в порядок.

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Также в результате инвентаризации имущества, принадлежавшего ПАО «Севастопольгаз», дополнен перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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