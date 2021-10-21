Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Севастополе эксперт-криминалист задержал грабителя, пытавшегося скрыться с места преступления

crimeapress_news

verevo
В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта
Фото: МВД

В Севастополе эксперт-криминалист задержал грабителя, пытавшегося скрыться с места преступления

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:27 21.10.2021

Случайно оказавшись рядом с местом происшествия, полицейский задержал злоумышленника и доставил его в ближайший отдел полиции.

Утром 39-летний местный житель под видом покупателя зашёл в один из супермаркетов, взял с прилавка две бутылки коньяка, а также продукты питания, затем спрятал их под свою одежду и направился к выходу. Происходящее заметила сотрудница магазина и безуспешно попыталась остановить злоумышленника. Его также безрезультатно попытался задержать охранник супермаркета. Пытаясь скрыться от преследования, грабитель бросил украденные товары на выходе из магазина. Но это ему не помогло. В это время мимо магазина проходил главный эксперт отдела криминалистических экспертиз и экспертно-криминалистических учётов ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. Майор полиции как раз направлялся домой после очередного суточного дежурства. Заметив мужчину, за которым бежал охранник супермаркета, страж порядка оперативно сориентировался в ситуации, догнал и задержал правонарушителя. В отделе полиции, куда его доставил полицейский для дальнейшего разбирательства, задержанный сознался в содеянном, — озвучили детали происшествия в УМВД России в Севастополе.

Отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

В Севастополе эксперт-криминалист задержал грабителя, пытавшегося скрыться с места преступления

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.