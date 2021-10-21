В Севастополе эксперт-криминалист задержал грабителя, пытавшегося скрыться с места преступления

Случайно оказавшись рядом с местом происшествия, полицейский задержал злоумышленника и доставил его в ближайший отдел полиции.

Утром 39-летний местный житель под видом покупателя зашёл в один из супермаркетов, взял с прилавка две бутылки коньяка, а также продукты питания, затем спрятал их под свою одежду и направился к выходу. Происходящее заметила сотрудница магазина и безуспешно попыталась остановить злоумышленника. Его также безрезультатно попытался задержать охранник супермаркета. Пытаясь скрыться от преследования, грабитель бросил украденные товары на выходе из магазина. Но это ему не помогло. В это время мимо магазина проходил главный эксперт отдела криминалистических экспертиз и экспертно-криминалистических учётов ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. Майор полиции как раз направлялся домой после очередного суточного дежурства. Заметив мужчину, за которым бежал охранник супермаркета, страж порядка оперативно сориентировался в ситуации, догнал и задержал правонарушителя. В отделе полиции, куда его доставил полицейский для дальнейшего разбирательства, задержанный сознался в содеянном, — озвучили детали происшествия в УМВД России в Севастополе.