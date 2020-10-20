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В Севастополе экзаменовали юристов, намеренных стать нотариусами

В Севастополе экзаменовали специалистов, намеренных стать нотариусами

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:06 20.10.2020

В Нотариальной палате города Севастополя состоялся квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью.

Сдать квалификационный экзамен в этом году пожелал один человек — Яна Евтихий, которая по итогам выполнения экзаменационных заданий признана успешно сдавшей. Важно отметить, что за время работы Нотариальной палаты города Севастополя со стажерами, те из них, кто сдавал квалификационный экзамен, успешно справились с предложенными испытаниями, что свидетельствует о высоком уровне работы, по подготовке молодых специалистов, проводимой Палатой, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

фото: Нотариальная палата Севастополя

В Севастополе экзаменовали специалистов, намеренных стать нотариусами

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