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Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/9220

В Севастополе «юбилейные» выплаты к 9 мая ветераны получат раньше

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:40 29.03.2021

В Севастополе дополнительные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны будут автоматически произведены в апреле. Размер выплат составит от 7 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории.

Размеры «юбилейных» выплат к 9 мая сохранены и в этом году. Так, по 50 тысяч рублей получат ветераны – участники войны, а также инвалиды войны. Выплату в размере 15 тысяч рублей получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и инвалиды войны, статус которым был установлен по законодательству, действовавшему до 21.02.2014 года. Остальные категории ветеранов, включая жителей осажденного Севастополя, получат по 7 тысяч рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела организации предоставления льгот и субсидий Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Галину Денкову.

По словам специалиста, общая сумма выплат ко Дню Победы составит более 76 млн рублей. Выплаты ветеранам будут перечислены на почтовые отделения, а затем доставлены на дом почтальонами.

Всего выплаты к 9 мая получат более 8 тысяч ветеранов войны.

В Севастополе "юбилейные" выплаты к 9 мая ветераны получат раньше

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