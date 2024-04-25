В Севастополе к административной ответственности привлекли 99 иностранцев. За что?

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 99 иностранных граждан, из них:

за нарушение правил миграционного учета по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ – 43;

за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ч. 1.1 ст. 18. 8 КоАП РФ – 18;

за несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ – 1;

за незаконное осуществление трудовой деятельности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ – 5;

за несоблюдение сроков обращения за оформлением патента по ст. 18.20 КоАП РФ – 32.

За предоставление жилого помещения иностранцам, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда, а также за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета по ст. 18.9 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 13 граждан России.

В период проведения мероприятий принято три решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам, подвергнутым выдворению, аннулированы 13 видов на жительство иностранного гражданина и одно разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

В ходе проверки документов иностранных граждан выявлены 8 миграционных карт с признаками подделки. По данным фактам проводятся проверки. Кроме того, по факту предоставления четырьмя гражданами Средней Азии бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства с признаками подделки, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.327 УК РФ.

Полиция Севастополя продолжит проведение рейдов, направленных на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю