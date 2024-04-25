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В Севастополе к административной ответственности привлекли 99 иностранцев. За что?
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе к административной ответственности привлекли 99 иностранцев. За что?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:55 25.04.2024

Правонарушения были выявлены в ходе восьми оперативно-профилактических мероприятий, которые проходили на территории города Севастополя.

В рейдах приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю, совместно с УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и УФСБ России по Черноморскому флоту. В рамках операции были проверены строительные объекты города и места компактного пребывания иностранных граждан, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 99 иностранных граждан, из них:

  • за нарушение правил миграционного учета по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ – 43;
  • за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ч. 1.1 ст. 18. 8 КоАП РФ – 18;
  • за несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ – 1;
  • за незаконное осуществление трудовой деятельности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ – 5;
  • за несоблюдение сроков обращения за оформлением патента по ст. 18.20 КоАП РФ – 32.
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За предоставление жилого помещения иностранцам, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда, а также за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета по ст. 18.9 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 13 граждан России.

В период проведения мероприятий принято три решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам, подвергнутым выдворению, аннулированы 13 видов на жительство иностранного гражданина и одно разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

В ходе проверки документов иностранных граждан выявлены 8 миграционных карт с признаками подделки. По данным фактам проводятся проверки. Кроме того, по факту предоставления четырьмя гражданами Средней Азии бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства с признаками подделки, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.327 УК РФ.

Полиция Севастополя продолжит проведение рейдов, направленных на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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