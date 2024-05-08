В Севастополе к акции «Стена памяти» присоединились сотрудники Центра занятости населения

На памятной мемориальной экспозиции в холле учреждения сотрудники Центра занятости разместили фотографии героев Великой Отечественной войны – тех, кто воевал на линии фронта, и тружеников тыла. Все они – родные и близкие люди сотрудников, долг которых теперь – хранить память о тех, кто сокрушал врага. «Стена памяти» – один из новых форматов проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк». Цель создания такой стены – увековечить память о героях, благодаря которым мы живём. Это дань уважения и трепетного отношения к истории нашей страны и тем, кто за неё сражался, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, к акции «Бессмертный полк» можно присоединиться и в социальных сетях. Для этого нужно разместить на своей странице аватарку с фотографией ваших героев или опубликовать на личных страницах истории ветеранов из ваших семьи с хештегами #нашБессмертныйполк или #БессмертныйполкСевастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

