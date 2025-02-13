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В Севастополе к длительному сроку заключения приговорили педофила
фото: pxhere.com

В Севастополе к длительному сроку заключения приговорили педофила

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:58 13.02.2025

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины.

Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Установлено, что зимой 2024 года осужденный познакомился с ученицей 5-го класса и под предлогом посещения его домашних животных заманил в гаражный бокс, в котором временно проживал. Мужчина втерся в доверие ребенка и, пользуясь беспомощным состоянием девочки в силу возраста и развития, совершил в отношении нее преступление полового характера.

Узнав о  произошедшем, мать обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

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Расследование провел следственный отдел по Гагаринскому району ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю. Ранее мужчина уже был осужден и отбывал наказание за половые преступления.

За совершение данного преступления Гагаринский районный суд г. Севастополя приговорил виновного к 12,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен 1 год ограничения свободы после освобождения из колонии. Удовлетворен иск прокурора района о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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