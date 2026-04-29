В Севастополе к летнему сезону обновляют дорожную разметку

Работы по нанесению разметки проводят поэтапно по всему городу. В первую очередь работы проводят на периферии города, после чего дорожники смещаются в центральную часть. Сейчас перед специалистами Севавтодора стоит задача успеть обновить разметку на центральном кольце города до начала майских праздников.

Вообще, мы обновляем дорожную разметку несколько раз в год: после зимы и осенью. К обновлению разметки в преддверии лета мы приступили в апреле. К слову, весной работы проводим не просто так — после зимней обработки дорог противогололедными материалами она повреждается, особенно в местах с повышенной интенсивностью движения транспорта. В этом году из-за погодных условий работа шла не так быстро, как в прошлом, так как пришлось смещать график, — рассказал главный специалист по безопасности дорожного движения отдела содержания ГБУ «Севастопольский Автодор» Антон Зацариный.

В работах задействовано пять единиц техники и порядка 16 человек.

На сегодняшний день уже частично размечены Гагаринский, Нахимовский и Ленинский районы, а также Балаклава. Всего нанесено более 240 км дорожной разметки, обновлена краска почти на 300 пешеходных переходах и на 40 «стрелах».

Работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать заторных ситуаций и не мешать проезду машин и общественного транспорта.

Кроме того, в этом году Севавтодор впервые начнёт наносить шумовую дорожную разметку — это специальные неровности на асфальте, создающие вибрацию и шум при наезде. Планируется, что летом она появится на аварийно-опасных участках и кольцевых пересечениях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя