В Севастополе к лету готовят палаточный лагерь «Инжир»

На территории заказника «Мыс Айя» активными темпами идет подготовка к летнему сезону. Речь о горном палаточном лагере «Инжир» — одном из самых живописных и востребованных мест для отдыха на природе в регионе.

В ближайшее время здесь установят пятьдесят дополнительных настилов для размещения палаток, а к трем существующим мангальным зонам добавят еще две. Параллельно деревянные поверхности обрабатывают специальной пропиткой, которая защитит конструкции от солнца и осадков и продлит срок их службы, — рассказал начальник отдела туризма дирекции ООПТ и лесного хозяйства Дмитрий Деревянко.

Зона рекреации лагеря «Инжир» — это оборудованное пространство для отдыха на природе, раскинувшееся на 4 гектарах от пляжа «Золотой». При полной загрузке в сезон здесь может одновременно разместиться до 250 палаток и около 450 человек.

Для удобства гостей на территории лагеря предусмотрены поддоны для палаток, которые предоставляются в аренду. Работают мангальные зоны, где разрешено использовать древесный уголь, установлены биотуалеты, ежедневно подается техническая вода, а также организован регулярный вывоз мусора. При этом самовольная установка палаток и навесов без согласования с администрацией запрещена.

Дирекция отмечает, что три четверти произрастающих здесь растений занесены в Красную книгу и повреждать растительность категорически нельзя. Под строгим запретом — разведение костров в неустановленных местах. В пожароопасный период за соблюдением правил безопасности следят особенно тщательно: за разведение костра в неположенном месте или самовольное посещение леса предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Наплыв отдыхающих в зоне рекреации ожидается с мая по октябрь. В пик сезона через лагерь проходит до 1,5-2 тысяч человек в месяц. Вне сезона на территории разрешен только пеший туризм без размещения палаточных лагерей. Добраться до «Инжира» можно от набережной Балаклавы: пешком вдоль моря по живописной прибрежной тропе или на катере.

Напомним, что в этом году развитие инфраструктуры активного отдыха продолжается и на других участках Большой Севастопольской тропы: дополнительно будут благоустроены две туристические стоянки — «Аязьма верхняя» и «Ласпи» над базой «Биостанция». Это позволит распределить поток туристов и предложить новые комфортные точки для отдыха на природе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя