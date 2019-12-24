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В Севастополе к прибытию первого поезда усилят меры безопасности
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе к прибытию первого поезда усилят меры безопасности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:20 24.12.2019

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил еще раз проверить готовность железнодорожного вокзала к прибытию первого поезда и усилить меры безопасности.

Завтра у нас состоится знаковое событие – прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга. Как будут проходить на перрон встречающие и жители города, которые захотят посмотреть на поезд. Посмотрите еще раз, как правильно организовать потоки. На перрон пройдут встречающие,  емкость его ограничена, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

К возобновлению железнодорожного сообщения на вокзале Севастополя установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра для удобства пассажиров, провели ремонт помещений и фасада здания.

Все работы по подготовке завершены. На вокзале смонтирован коридор безопасности по стандартам транспортной безопасности. Свободно пройти на территорию вокзала можно будет только через специально организованный пункт доступа. Предварительно надо будет пройти через коридор безопасности и досмотр личных вещей. Несколько пунктов досмотра будут работать одновременно. Прилегающая к вокзалу территория прибрана, заменен асфальт на спуске, отремонтированы тротуары и обновлен пешеходный переход. Кроме того, стена напротив железнодорожного вокзала  отремонтирована. Полностью отремонтированы остановочные комплексы, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка, – отмечает вице-губернатор Денис Солодовников.

 

В Севастополе к прибытию первого поезда усилят меры безопасности

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