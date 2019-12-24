В Севастополе к прибытию первого поезда усилят меры безопасности

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил еще раз проверить готовность железнодорожного вокзала к прибытию первого поезда и усилить меры безопасности.

Завтра у нас состоится знаковое событие – прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга. Как будут проходить на перрон встречающие и жители города, которые захотят посмотреть на поезд. Посмотрите еще раз, как правильно организовать потоки. На перрон пройдут встречающие, емкость его ограничена, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

К возобновлению железнодорожного сообщения на вокзале Севастополя установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра для удобства пассажиров, провели ремонт помещений и фасада здания.