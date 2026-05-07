В Севастополе качество дорожных работ проверяют на каждом этапе

На пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой в Севастополе идет капитальный ремонт. Подрядчик уже приступил к обустройству выделенных полос, а специалисты лаборатории контролируют качество асфальта на каждом этапе. На этапе укладки асфальтобетонного покрытия на объект выехали специалисты лаборатории ГКУ «Дирекция».

Все виды поступающих на объект строительных материалов проходят входной, операционный и приемочный контроль. Также мы держим под контролем каждый этап работ. Сегодня мы отобрали так называемые керны из свежего дорожного покрытия, чтобы проверить, соответствует ли качеству уложенный подрядчиком асфальт. Помимо толщины асфальта, в лаборатории мы будем определять наличие или отсутствие воздушных пустот, соответствие нормативным документам. Сейчас испытания проводятся в течение суток, и в случае отсутствия замечаний подрядчик может продолжить работы. Если же мы выявим отклонения, то выпишем предписания, и рабочие должны будут их устранить, — рассказал главный специалист отдела технического контроля и лаборатории ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» Сергей Фисенко.

Готовность объекта на сегодняшний день — 65%. В ближайшее время на перекрестке планируют запустить рабочее движение, после чего подрядная организация приступит к устройству заездных карманов для автобусных остановок. Остановку «Улица Щитовая» перенесут на улицу Парковая, а остановку «Улица Парковая» на улице Адмирала Фадеева (по направлению в город) перенесут за перекресток.

Пока работает лаборатория, мы обустраиваем тротуары. Их также расширили. На объекте задействованы две единицы специализированной техники и более 10 дорожных рабочих. Срок завершения работ установлен на ноябрь 2026 года. Но поскольку мы работаем с опережением графика, то планируем завершить основной этап уже летом и полностью открыть рабочее движение на перекрестке. После основных строительно-монтажных работ мы приступим к благоустройству и озеленению территории методом гидропосева, — рассказал заместитель директора по производству «М-Инжиниринг» Михаил Сидоренко.

В итоге на перекрестке будет организовано движение по выделенным полосам. Один из дублирующих пешеходных переходов на улице Адмирала Фадеева в районе дома 1В перенесут за пределы перекрестка, а оставшиеся переходы будут регулироваться пешеходными и транспортными светофорами.

Кроме того, подрядчик установит опоры освещения, а вдоль проезжей части — перильные ограждения для предотвращения выхода людей на дорогу в неположенных местах.

Также демонтирован один из выездов с парковки торгового центра «Меркурий» на улице Адмирала Фадеева. На его месте появится широкий тротуар для пешеходов. Заезд и выезд в торговый центр сохранится со стороны улицы Парковой. Это позволит разделить потоки транспорта и повысить безопасность всех участников движения.

После завершения всех работ повысится пропускная способность перекрестка, снизится аварийность и будут созданы комфортные условия для автомобилистов, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя