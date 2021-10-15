В Севастополе кадеты МЧС России торжественно приняли присягу

Они – самые юные среди представителей пожарно-спасательного братства. Клятву верности Отчизне, честности и трудолюбия принесли 50 учащихся севастопольской школы № 60 имени Героя Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко. Теперь каждый из этих ребят может с гордостью носить звание «кадет МЧС России». Эта церемония посвящения в кадеты чрезвычайного ведомства для школы № 60 уже шестая. С 2016 года присягу принесли более 350 мальчишек и девчонок. Кандидаты в кадетский класс проходят строгий отбор. Прежде всего, учитывается успеваемость детей, их активность и целеустремлённость. Шефство над воспитанниками неизменно ведёт Главное управление МЧС России по городу Севастополю. Именно офицеры старшего начальствующего состава севастопольского чрезвычайного ведомства в торжественной обстановке приняли присягу у школьников.

Сегодняшний день должен стать достойным напоминанием, что звание кадета МЧС обязывает хорошо учиться, помогать друзьям и старшим. В свою очередь Главное управление МЧС России по городу Севастополю будет всегда будет поддерживать и развивать в вас лучшие качества. Успехов в учёбе, отличного настроения и удачи! — отмечает заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) подполковник Алексей Кутьменёв.

Перед своими одноклассниками, родителями, педагогами и почётными гостями ребята пообещали быть честными и верными товарищами, помнить девиз «Предотвращение, спасение, помощь», дорожить честью кадета МЧС и соблюдать Кодекс кадетской чести, а также достойно учиться, воспитывать в себе самые лучшие качества патриота и гражданина России. После этого состоялась церемония вручения беретов.

Быть кадетом МЧС России, отмечают в ведомстве, – значит, углублённо постигать основы безопасности жизнедеятельности, участвовать в работе по профилактике пожаров и других происшествий, знакомиться с традициями огнеборцев, иметь активную гражданскую позицию и, при желании, целенаправленно готовиться к поступлению в профильные высшие учебные заведения МЧС. Кроме того, ребята задействуются в духовно-патриотических, творческих, спортивных мероприятиях, приобщаются к волонтёрской деятельности, направленной на помощь тем, кто попал в беду. Представители руководства школы также пожелали кадетам с честью носить оранжевые береты и продолжать традиции чрезвычайного ведомства страны.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму