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В Севастополе — кампания по повышению пенсионной грамотности среди учащейся молодежи 

В Севастополе — кампания по повышению пенсионной грамотности среди учащейся молодежи 

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:14 08.12.2023

День открытых дверей для школьников состоялся в севастопольском Отделении Социального фонда России. В гости к специалистам Отделения пришли старшеклассники средней школы №6.

Уроки пенсионной грамотности проводятся для того, чтобы привить подрастающему поколению ответственное отношение к своему будущему. Ведь формировать пенсию необходимо с самого начала своей трудовой деятельности», — обратилась к ребятам начальник управления организации работы клиентских служб Лира Шинкаренко. Она провела экскурсию по залам клиенткой службы СФР №4 и пригласила их на урок в актовый зал. Старшеклассникам рассказали, как формируется пенсия, что влияет на ее размер, познакомили с такими понятиями как пенсионная формула, пенсионные коэффициенты, страховые взносы, объяснили, зачем нужен СНИЛС, какие услуги Социального фонда можно получать в электронном виде, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

На занятии ребята закрепили свои знания о пенсионной системе с помощью специально разработанного Социальным фондом сайта «Школьникам о пенсии» (school.sfr.gov.ru). Также им подарили учебное пособие по основам пенсионной грамотности, которое было выпущено Социальным фондом именно для уроков. Ознакомиться с электронной версией учебника можно на официальном сайте Социального фонда России (sfr.gov.ru/press_center/advert_materials).

До конца года подобные тематические уроки пройдут во всех районах города.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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