фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — кампания по вакцинации против клещевого энцефалита

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:26 07.05.2026

Сезон активности клещей традиционно длится с мая по июль. Медики настаивают: вакцинация показана всем, кто проживает в районах с высоким риском заражения или планирует там находиться. В первую очередь это касается любителей активного отдыха на природе, дачников, сельских жителей, а также детей. Поставить прививку могут как взрослые, так и дети при отсутствии противопоказаний. Это необходимо, чтобы к моменту пика активности насекомых у человека успел сформироваться устойчивый иммунитет.

Вакцинация проходит в три этапа. Основные — это первая и вторая вакцинации, которые проводятся с разрывом от одного до шести месяцев, но также есть и экстренная вакцинация: когда человеку необходимо в срочном порядке выдвинуться в эндемичный регион. Выработка иммунитета начинается после первого введения вакцины и достигает пика через две недели после введения второй дозы. Первая ревакцинация проводится через год, а дальше — в плановом порядке раз в три года, — пояснил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Вакцина не защищает от укуса клеща, а вот от заболевания, которое может переносить насекомое, — практически на 100%. Никакой специальной подготовки не требуется. Самое главное, чтобы на момент вакцинации пациент был клинически здоров.

Самыми главными противопоказаниями любых прививок, в том числе от клещевого энцефалита, являются любые острые состояния: обострение хронического заболевания либо вирусная инфекция. После наступления выздоровления человек может спокойно пойти привиться, — подчеркнул Сергей Грыга.

Для проведения вакцинации используются отечественные вакцины: «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир».

Однако врачи предостерегают: клещи распространяют не только энцефалит, но и другие заболевания. Данные вакцины направлены только на клещевой вирусный энцефалит. Против клещевого боррелиоза либо других геморрагических лихорадок они не защитят.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Для этого необходимо обратиться в регистратуру, взять направление к терапевту. Врач проверит наличие противопоказаний (острые инфекции, обострение хронических заболеваний, беременность, тяжелые аллергии, бронхиальная астма, аутоиммунные болезни), измерит давление, сатурацию и температуру, после чего выдаст направление на вакцинацию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

