В Севастополе капитально намерены отремонтировать 171 многоквартирный дом

В Севастополе продолжается реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. На объектах выполняются кровельные и фасадные работы, ремонтируются внутренние инженерные системы. Ход ремонта фасадов домов №25 и №27 по улице Коли Пищенко проверил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Работы на данных объектах планируем завершить в течение двух недель. К реализации краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2022 год мы приступили еще в конце 2021-го. На сегодняшний день 50% объектов уже в работе, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

По словам директора департамента городского хозяйства, жильцам, которые не могут самостоятельно выполнить внешнюю отделку лоджий, с ремонтом поможет подрядчик. Это позволит сохранить эстетическую целостность фасадов.

Также Евгений Горлов поручил руководителю управляющей компании выполнить необходимые работы в подъездах по просьбам жильцов.

На придомовой территории установлены детская и спортивная площадки. Для завершения комплексного благоустройства, как поручил губернатор, будем планировать ремонт подъездных путей. Кроме того, здесь расположены бесхозные сараи. Городской комиссией принято решение их демонтировать – будем планировать выделение средств на эти цели, — отмечает руководитель ведомства.

Напомним, на этот год в Севастополе запланирован капитальный ремонт 171 многоквартирного дома. В прошлом году капитально отремонтировали 183 объекта

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