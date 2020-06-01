В Севастополе капитально отремонтировали социальный приют для детей и подростков

Социальный приют для детей и подростков в Севастополе после капитального ремонта -это комфортабельные спальные, игровые и комнаты для занятий. На территории учреждения появились универсальная баскетбольно-волейбольная площадка, игровая зона для малышей, зона для тихого отдыха, уличные тренажеры. Полностью модернизирован пищеблок. Кроме того, в приюте установлен специальный медицинский модуль для размещения карантинного отделения для вновь прибывших детей. На проведение капитального ремонта израсходовано 111 млн рублей — средства межбюджетного трансферта Москвы.

Сегодня мы видим яркий пример заботы взрослых о детях. Пример, когда взрослые делают и создают что-то с душой для ребят, которым требуется особое внимание. Здесь по сути создано новое здание – остались только стены и фундамент, все остальное переделывалось, создавалась новая обстановка, новая атмосфера. Сегодня в учреждении создана сказка и атмосфера семейственности для детей, которым это очень важно и необходимо. Выражаем благодарность Москве, которая сделала такой подарок Севастополю, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатор Александра Кулагина.

Кроме обновления материально-технической базы, приют преобразился и концептуально. Идея новой концепции — создать не просто временный приют для детей и подростков, а место, которое способно изменить судьбу человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

По словам директора приюта Елены Подрешетниковой, обстановка, в которую попадает ребенок в период социальной реабилитации, оказывает огромное влияние на его психологическое состояние. Именно поэтому так важно создать правильную атмосферу в учреждении.

Неформальное название приюта — школа «Чародейства и волшебства «Севастополь». Здесь ребята попадают в атмосферу обучения в форме игры и творчества, некого волшебства. У школы есть свой девиз. Здесь 4 факультета, каждый из которых оформлен в своей стилистике, а у детей имеются знаки отличия. Форма игры и такая атмосфера сказки, безусловно, будут нам помогать воспитанию ребят, которые оказались оторванными от дома и родителей, — говорит руководитель приюта.

В настоящее время в приюте находятся 24 воспитанника. В ближайшее время они переедут в свой «новый дом» с прежнего места по ул. Папанина 5/7, в котором они временно размещались на период проведения капитального ремонта приюта по ул.Окопная, 9.

Сегодня для меня произошло эпохальное событие – открытие нового приюта с условиями, соответствующими всем стандартам и нормативам. Это очень важно. Конечно, мы, как контролирующий орган, при взаимодействии, будем делать все возможное, чтобы дети оставались в семьях. Но сегодня город сделал все, чтобы дети, в случае возникновения трудной жизненной ситуации, жили в достойных условиях, — отмечает Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя