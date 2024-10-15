В Севастополе капитально ремонтируют фасады домов в центре города

В центре Севастополя проходит капитальный ремонт фасадов домов, в том числе домов-объектов культурного наследия. На сегодняшний день процент выполнения ремонта фасада дома по улице Очаковцев, 4 составляет порядка 50%. К концу года подрядчик должен завершить работу.

Порядка 100 домов находятся в работе. По ним сейчас стадия выполнения от 50 до 80 процентов в зависимости от вида работ. У нас основная приемка это конец октября – начало ноября. Каждая операция на объекте культурного наследия обоснована либо изысканиями при проектировании, либо архивными данными. То есть мы должны не сделать дом лучше или сделать его как все, мы должны сделать его так, как он был построен, максимально восстановив и сохранив историчность, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор НКО ФСКР Севастополя дмитрия Шпагина.

Всего в программе капитального ремонта находятся 186 многоквартирных домов, являющиеся объектами культурного наследия. В среднем в год работы ведутся в восьми домах, то есть охват объектов культурного наследия составляет порядка 5% в год.

На Большой Морской, 4 сейчас фасад выполнен на 60%. По лицевой части уже ведутся восстановительные работы, выполнена расчистка. Впереди работа с архитектурными элементами и доштукатуривание дворового фасада. На Большой Морской, 5 выполняются работы по капитальную ремонту кровли. Кровля будет фальцевая, выполнено уже порядка 50% работ, – отмечает Дмитрий Шпагин.

На Большой Морской, 4 и 2 находится строительный городок, в котором обустроено место, где работают реставраторы. Они изготавливают формы для отливки утраченных архитектурных элементов, таких как балясины, перила тяги.

Уже более года выполняются работы по капитальному ремонту фасада по Большой Морской, 2 и 4. За это время подрядчик выполнил практически полностью работы по расчистке каменной и дворовой штукатурной части. Сейчас выполняются работы по восстановлению камня, утраченные элементы докомпоновываются, штукатурка восстанавливается в том объеме и в том составе, в котором она была исторически. С архитектурных элементов сняты размеры: элементы либо отливаются, либо вырезаются из камня, – отмечает директор НКО ФСКР Севастополя.

Работа по изготовлению и установке архитектурных элементов достаточно трудоемкая. Отливка одного элемента, такого как балясина, занимает более трех часов, после чего он должен еще отлежаться и высохнуть, чтобы приобрести необходимую прочность.

Напомним, в следующем году планируется отремонтировать порядка 200 фасадов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя