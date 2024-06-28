В Севастополе капитально ремонтируют пешеходный переход на ул. Гер. Севастополя

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе выполняется капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на улице Героев Севастополя, остановка «Матрос Кошка». Строительная готовность подземного пешеходного перехода на сегодняшний день составляет 44%.

На сегодняшний день подрядная организация полностью выполнила переустройство сетей электроснабжения и переустройство наружных сетей электроснабжения, переустройство контактной сети троллейбуса выполнено на 70%, переустройство сетей водоснабжения и канализации на 75%. Устройство стен и лестничных сходов выполнено на 79,6 %, устройство колонн и ригелей, а также капитальный ремонт тоннельной части выполнены полностью, перекрытие над входными группами завершено на 80%, отделочные работы по стенам выполнены на 43%, устройство полов прохожей части и технических помещений выполнены на 10%, электроснабжение подземного пешеходного перехода выполнено на 25%. Окончание работ в соответствии с государственным контрактом предполагается 20 ноября 2024 года. С учетом текущего темпа выполнения работ и сроков, предусмотренных контрактом, можно с уверенностью ожидать завершения капитального ремонта подземного пешеходного перехода в установленные сроки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.