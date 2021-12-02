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В Севастополе капремонт дорожного покрытия на улице Железнякова завершен раньше срока

В Севастополе капремонт дорожного покрытия на улице Железнякова завершен раньше срока

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:19 02.12.2021

В Севастополе дорогу по улице Железнякова ввели в эксплуатацию раньше срока. Капитальный ремонт участка протяженностью около 500 метров выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работала на объекте организация «Севдорстрой». Подрядчик заменил бортовые камни и обустроил тротуары из плитки, отметил директор дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Владимир Давыдченко.

Одновременно с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия было установлено пешеходное ограждение и стойки под новые знаки. Для безопасности дорожного движения установлены знаки дорожного движения и нанесена разметка, — рассказал Давыдченко. 

В Севастополе капремонт дорожного покрытия на улице Железнякова завершен раньше срока

Чтобы обеспечить доступность объекта для маломобильных граждан, специалисты занизили бордюрный камень, обустроили тактильную плитку и установили новое освещение дороги.

Все объекты дорожного нацпроекта нанесены на интерактивную карту. Здесь можно найти подробную информацию обо всех отремонтированных участках, а также фото результатов работ прошлых лет.

Напомним, всего в программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год в Севастополе вошли 76 объектов общей протяженностью 54,5 км.

В Севастополе капремонт дорожного покрытия на улице Железнякова завершен раньше срока

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе капремонт дорожного покрытия на улице Железнякова завершен раньше срока

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