В Севастополе каждый третий участник ярмарки вакансий получил предложение о работе

Ярмарку вакансий Кадрового центра Севастополя посетили более 50 человек. Треть из них получила приглашение на повторное собеседование. Среди соискателей были и люди с инвалидностью — работодатели предлагали для них квотируемые рабочие места.

В ярмарке участвовали девять предприятий из сфер транспорта, торговли, образования, культуры, ЖКХ и государственного управления. Соискателям представили более 70 вакансий с уровнем зарплаты до 80 тысяч рублей.

Участники могли пройти первичное собеседование прямо на площадке и сразу обсудить условия труда с представителями компаний. Специалисты Кадрового центра сопровождали соискателей на всех этапах. Они помогали определить профессиональные навыки, подбирали подходящие направления для развития, давали советы по построению карьерной траектории. Кроме того, консультанты рассказывали о возможностях бесплатного обучения и поддержке для тех, кто хочет открыть собственное дело, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ярмарки вакансий проходят в Кадровом центре Севастополя регулярно в рамках нацпроекта «Кадры» и помогают жителям города быстрее находить подходящую работу, а работодателям – мотивированных сотрудников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя