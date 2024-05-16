В Севастополе количество вторичных квартир в продаже выросло на 2% за месяц

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как изменились показатели вторичного рынка жилья по итогам апреля 2024 года. В среднем по России за месяц спрос на такие объекты снизился на 5%, а предложение выросло на 3%. Средняя стоимость 1 кв. м квартир в старом фонде по сравнению с мартом немного сократилась — на 0,2%.

Средняя стоимость объектов за месяц снизилась в 17 из 39 городов России. В Волгограде, Перми, Томске и Кирове по сравнению с мартом текущего года квартиры на вторичном рынке подешевели на 3%, в Астрахани, Саратове, Нижнем Новгороде и Владивостоке — на 2%. По стоимости квадратного метра наибольшее снижение цен в Волгограде (-4%), Краснодаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге (-2%). Подробная информация по динамике в других городах представлена в таблице 1.

По итогам апреля 2024 года самые доступные квартиры на вторичном рынке в пересчете на квадратные метры были в Оренбурге (75 тысяч рублей за кв. м.), Брянске (97 тысяч рублей), Саратове (100 тысяч рублей), Ульяновске (101 тысяча рублей) и Ижевске (102 тысячи рублей). Самые высокие цены на жилье в старом фонде — в Сочи (444 тысячи рублей), Москве (367 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (242 тысячи рублей). Информация по другим локациям — в таблице 1.

За месяц предложение на вторичном рынке жилья выросло в 34 из 39 городов, участвовавших в исследовании. В Улан-Удэ выбор квартир увеличился на 9%, в Томске и Барнауле — на 8%, в Омске, Оренбурге и Астрахани — на 7% в каждом. В то же время спрос на жилье в старом фонде увеличился только в 8 из 39 городов исследования. Подробнее — в таблице 1. Подобная динамика, когда предложение накапливается, а спрос сокращается, позволяет прогнозировать дальнейшее снижение цен в ряде локаций.

Сейчас благоприятное время для тех, кто планирует покупку квартиры без привлечения заемных средств. Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку. При этом чаще всего на вторичном рынке продаются обжитые квартиры, в которые можно сразу въезжать, в то время как некоторые новостройки сдаются без отделки. В таком случае нужно заложить время на ремонт и покупку мебели, — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».