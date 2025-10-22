Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе коммунальщики готовятся к зиме
Новости Республики
В Севастополе коммунальщики готовятся к зиме
фото: Департамент транспорта Севастополя

В Севастополе коммунальщики готовятся к зиме

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:23 22.10.2025

По словам и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева, для очистки автодорог от снежных заносов предполагается задействовать 15 единиц комбинированных дорожных машин:

Они имеют отвалы, щетки, пескоразбрасыватели, семь самосвалов с отвалами на базе КамАЗа, два — с щетками, один трактор, автогрейдер и шесть погрузчиков. 

По словам специалиста, в 2025 году Сеавтодор закупил четыре автомобиля: две подметально-вакуумные машины, комбинированную дорожную машину и трактор. Они будут использоваться для содержания дорог в зимний и летний периоды.

Техника нужна, и не только для уборки, — заявил Станислав Таматаев.

Для размещения противогололедных материалов созданы производственные базы на Шабалина, Камышовском шоссе, в Ласпи, на асфальтобетонном заводе в поселке Штурмовое, в Инкермане.

Узнайте больше:  Поварское дело в Севастополе изучают более 1000 студентов

По его словам, на 2025 год заготовлено 17 тонн холодных асфальтобетонных смесей для аварийного ямочного ремонта.

источник: «Севастопольская газета»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x