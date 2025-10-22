В Севастополе коммунальщики готовятся к зиме

По словам и.о.директора департамента транспорта Станислава Таматаева, для очистки автодорог от снежных заносов предполагается задействовать 15 единиц комбинированных дорожных машин: Они имеют отвалы, щетки, пескоразбрасыватели, семь самосвалов с отвалами на базе КамАЗа, два — с щетками, один трактор, автогрейдер и шесть погрузчиков.

По словам специалиста, в 2025 году Сеавтодор закупил четыре автомобиля: две подметально-вакуумные машины, комбинированную дорожную машину и трактор. Они будут использоваться для содержания дорог в зимний и летний периоды.

Техника нужна, и не только для уборки, — заявил Станислав Таматаев.

Для размещения противогололедных материалов созданы производственные базы на Шабалина, Камышовском шоссе, в Ласпи, на асфальтобетонном заводе в поселке Штурмовое, в Инкермане.

По его словам, на 2025 год заготовлено 17 тонн холодных асфальтобетонных смесей для аварийного ямочного ремонта.

источник: «Севастопольская газета»