В Севастополе коммунальщики работают в усиленном режиме. Телефоны оперативных служб

В работах по зимнему содержанию дорожной сети задействована вся снегоуборочная техника Севатодора. 17 единиц находится на линии для обеспечения безопасного проезда.

Более 30 дорожных рабочих вручную обрабатывают площадки на остановках общественного транспорта противогололедной смесью. За минувшую ночь очищено и обработано более 500 километров автомобильных дорог. Продолжается круглосуточное межведомственное взаимодействие между дорожными, коммунальными, экстренными службами. Основные силы брошены на региональные дороги: Ялта-Севастополь, Байдарскую долину, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Танковое-Оборонное и другие. В городской черте обработаны все основные автомобильные дороги, спуски и подъемы: ул. Котовского, ул. Хрусталева, пр-т Ген. Острякова, ул. Ленина, ул. Большая Морская, пр-т Октябрьской Революции, ул. Героев Севастополя и др., — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Государственные управляющие компании вывели 27 круглосуточных бригад, подготовлено 75,5 тонн противогололедного посыпочного материала.

ГБУ «Парки и скверы» введено в режим повышенной готовности 40 единиц транспортных средств, 80 единиц снегоуборочного инвентаря. Задействовано 73 человека.

Пока осадки будут продолжаться снегоуборочная техника будет проводить очистку проезжей части и противогололёдную обработку в первую очередь на магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. Движение транспорта на улично-дорожной сети не прекращено. Средняя скорость водителей составляет 35 км/ч. Тем не менее, в связи с ухудшением погоды, рекомендуем минимизировать поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте ПДД! — подчёркивают специалисты.

Напоминаем, в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83 куда вы можете обращаться по при обнаружении гололеда.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб:

ГУПС «УК Инкерман»: дежурный телефон — +79788220081, +79782015287

ГУПС «УК Север»: дежурный телефон — +7978 9863101, +7 8692 71 46 81

ООО «УК Балаклавского района»: дежурный телефон — +7978 8287258, +7978 1432291

ООО «УК»: дежурный телефон — +7978 1411713

ГУПС «УК Гагаринского района-2»: дежурный телефон — +7978 2568238, +7 8692 41 66 10

ГУПС «УК Стрелецкая бухта»: дежурный телефон — +7978 8768524, +7978 7204496, +7 8692 24 02 96

ГБУ «Госжилфонд»: дежурный телефон — +7978 1411713

ГУПС «УК Нахимовского района»: дежурный телефон — +7978 0399515, +7978 1411713, +7 8692 49 63 85, +7 8692 44 40 66

ООО «УК Гагаринского района -1»: дежурный телефон — +7978 5690576, +7978 8768524, +7988 3649333

ООО «УК Центр»: дежурный телефон — +7978 141 80 35, +7 8692 55 20 29

Единая аварийно-диспетчерская служба: 1563 (со стационарного телефона), +78692 254-32-38 (с мобильного телефона)

фото: пресс-служба Правительства Севастополя