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В Севастополе конфликт между соседями завершился больницей и уголовным делом
фото: Eugene Capon (pexels.com)

В Севастополе конфликт между соседями завершился больницей и уголовным делом

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:07 30.09.2021

В Севастополе конфликт между мужчинами закончился уголовной ответственностью и визитом в медицинское учреждение.

Ночью в одной из квартир многоэтажного дома компания приятелей вела себя шумно. Это не понравилось 70-летнему мужчине, который проживал этажом ниже. Пенсионер поднялся к соседу, чтобы сделать ему замечание. Это возмутило 35-летнего мужчину и он нанёс удар в лицо своему оппоненту. После полученной травмы мужчина обратился в медицинское учреждение и в полицию. На место инцидента немедленно прибыли участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району и задержали подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трёх лет лишения свободы.

В Севастополе конфликт между соседями завершился больницей и уголовным делом

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