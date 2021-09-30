В Севастополе конфликт между соседями завершился больницей и уголовным делом

В Севастополе конфликт между мужчинами закончился уголовной ответственностью и визитом в медицинское учреждение.

Ночью в одной из квартир многоэтажного дома компания приятелей вела себя шумно. Это не понравилось 70-летнему мужчине, который проживал этажом ниже. Пенсионер поднялся к соседу, чтобы сделать ему замечание. Это возмутило 35-летнего мужчину и он нанёс удар в лицо своему оппоненту. После полученной травмы мужчина обратился в медицинское учреждение и в полицию. На место инцидента немедленно прибыли участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району и задержали подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.