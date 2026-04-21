В Севастополе — конкурс господдержки для молодых виноградников

С 18 по 27 апреля департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка проводится отбор заявок на предоставление государственной поддержки субъектам виноградарства и виноделия. Финансирование позволит возместить часть затрат, понесенных при развитии молодых виноградников возрастом до 4 лет включительно.

Государственная компенсация предоставляется по двум ключевым направлениям:

обеспечение закладки новых виноградных насаждений;

приобретение посадочного материала виноградных растений отечественного производства для закладки виноградников.

Размер субсидии составляет до 80% от фактически понесенных затрат. Объем финансирования программы в 2026 году составил более 210 млн рублей. Благодаря эффективной государственной поддержке только за прошлый год в Севастополе было заложено почти 260 гектаров новых виноградных насаждений.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в «Электронный бюджет».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

По всем вопросам потенциальные получатели поддержки могут обращаться по контактному телефону: 8 (8692) 45-38-24

Инвестиции в закладку новых насаждений и использование отечественного посадочного материала способствуют не только расширению площадей, обновлению старых не плодоносящих лоз, но и повышению качества сырья для производства вина. Это, в свою очередь, укрепляет позиции севастопольских виноделен на российском и международном рынках.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя