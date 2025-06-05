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В Севастополе - конкурс «Лидер летнего чтения – 2025»

В Севастополе — конкурс «Лидер летнего чтения – 2025»

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 11:34 05.06.2025

В детских библиотека города стартовал конкурс «Лидер летнего чтения – 2025». Участвовать в нем могут читатели от 7 до 14 лет и семьи, в которых любят читать вместе.

Чтобы стать участником, нужно:

  • читать книги и журналы в библиотеке;
  • делать рисунки и писать отзывы о прочитанном;
  • записать короткое видео о любимой книге и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте»;
  • участвовать в конкурсах и мероприятиях библиотек;
  • подписаться на страницы детских библиотек в соцсетях.

Для участников, которые хотят попробовать себя в семейной номинации, нужно:

  • сделать фотографию, на которой вы читаете дома, на даче или в парке;
  • придумать к ней короткую подпись;
  • прислать фото в электронном и печатном виде по адресу: metodist-cgdb@mail.ru (в теме письма указать: «Конкурс «Лидер летнего чтения – 2025»).
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Конкурс проходит с 2 июня по 31 августа. Победителей наградят в сентябре.

Узнать подробности можно в любой детской библиотеке Севастополя и на сайте Централизованной библиотечной системы для детей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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