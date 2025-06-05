В Севастополе — конкурс «Лидер летнего чтения – 2025»

Чтобы стать участником, нужно:
- читать книги и журналы в библиотеке;
- делать рисунки и писать отзывы о прочитанном;
- записать короткое видео о любимой книге и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте»;
- участвовать в конкурсах и мероприятиях библиотек;
- подписаться на страницы детских библиотек в соцсетях.
Для участников, которые хотят попробовать себя в семейной номинации, нужно:
- сделать фотографию, на которой вы читаете дома, на даче или в парке;
- придумать к ней короткую подпись;
- прислать фото в электронном и печатном виде по адресу: metodist-cgdb@mail.ru (в теме письма указать: «Конкурс «Лидер летнего чтения – 2025»).
Конкурс проходит с 2 июня по 31 августа. Победителей наградят в сентябре.
Узнать подробности можно в любой детской библиотеке Севастополя и на сайте Централизованной библиотечной системы для детей.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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