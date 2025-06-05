В Севастополе — конкурс «Лидер летнего чтения – 2025»

В детских библиотека города стартовал конкурс «Лидер летнего чтения – 2025». Участвовать в нем могут читатели от 7 до 14 лет и семьи, в которых любят читать вместе.

Чтобы стать участником, нужно: читать книги и журналы в библиотеке;

делать рисунки и писать отзывы о прочитанном;

записать короткое видео о любимой книге и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте»;

участвовать в конкурсах и мероприятиях библиотек;

подписаться на страницы детских библиотек в соцсетях. Для участников, которые хотят попробовать себя в семейной номинации, нужно: сделать фотографию, на которой вы читаете дома, на даче или в парке;

придумать к ней короткую подпись;

прислать фото в электронном и печатном виде по адресу: metodist-cgdb@mail.ru (в теме письма указать: «Конкурс «Лидер летнего чтения – 2025»). Узнайте больше: 57% абитуриентов ЮФО выбирают направление обучения по интересу к профессии Конкурс проходит с 2 июня по 31 августа. Победителей наградят в сентябре. Узнать подробности можно в любой детской библиотеке Севастополя и на сайте Централизованной библиотечной системы для детей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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