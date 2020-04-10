В Севастополе — конкурс видеороликов «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни»

Для пропаганды ЗОЖ и занятий физкультурой и спортом дома во время самоизоляции Минспорт России инициировал в социальных сетях движение «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». В Севастополе стартует одноимённый региональный конкурс видеороликов. Он продлится с 10 по 30 апреля 2020 года. Организаторами конкурса выступают управление по делам молодёжи и спорта Севастополя и Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Главное условие участия − видеоролики должны содержать элементы двигательной активности, занятия физической культурой и спортом в домашних условиях самоизоляции и быть опубликованы в ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами #спортсевастополя #тренируйсядома #спортнормажизни. Снимайте видео о том, как проходят ваши тренировки дома, размещайте его в одной из соцсетей, добавляйте хэштеги и выигрывайте призы: I место – велотренажёр, II место – многофункциональный тренажёр, III место – многофункциональный спортивный комплекс «Шведская стенка», — отмечают ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

Хронометраж видеоролика − не менее трёх минут. Работы принимаются до 12:00 30 апреля. Победители будут определены по наибольшему числу отметок «нравится» пользователями сети.