Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе консервируют фонтаны, готовя их к зиме
Новости Республики
В Севастополе консервируют фонтаны, готовя их к зиме
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе консервируют фонтаны, готовя их к зиме

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:42 09.10.2025

Работы по консервации фонтанов в Севастополе начались 6 октября. Их отключили в понедельник, однако работы происходят поэтапно — каждому уделяют особое внимание, ведь от качества выполненных работ зависит успех «зимовки».

По поручению Михаила Развожаева с понедельника в городе начались работы по консервации фонтанов, которые продлятся месяц. Всего в Севастополе 30 фонтанов разной технической сложности. В Гагаринском районе предстоит законсервировать 19 фонтанов, в Ленинском — 7, в Нахимовском районе — 2, в Каче и Балаклаве по одному. Это комплекс технических мероприятий, которые проводят ежегодно перед зимним сезоном, чтобы защитить оборудование и конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий. Работы начинаются именно в октябре, потому что специалистам нужно время, чтобы качественно выполнить консервацию, ведь от этого зависит успешная «зимовка» фонтанов и их бесперебойное функционирование в сезон, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Максима Ковалева.

Консервация фонтана — процесс кропотливый и начинается все со слива воды для того, чтобы специалисты получили доступ к внутренней поверхности чаши для чистки и фильтрам. Время слива воды зависит от размера фонтана.

Узнайте больше:  В Севастополе дали старт Всероссийской проектной школе «Наследие» Движения Первых

Далее промываются песочные и предварительные фильтры, чистятся фильтрационные насосы и промываются все трубопроводы. После выполненных работ приходит очередь слива воды из всех систем, которые поддерживают работу фонтана.

В технологических помещениях фонтанов есть система отопления, которая не позволяет замерзнуть сложным техническим аппаратам зимой. В этих помещениях специалисты в обязательном порядке проверяют системы вентиляции и отопления, а также проводят уборку. Зимой здесь поддерживается температура от + 15 до +18 градусов при относительной влажности в 60% максимум.

Сегодня специалисты работают над консервацией фонтана напротив Собора Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь уже слили воду из систем и моют чашу фонтана.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x