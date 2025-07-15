В Севастополе контролируют качество ремонта на автодорогах

Контроль качества провели на подъезде к СТ «Горный». К ремонту автомобильной дороги, протяженностью 200 метров, приступили в начале месяца. Подрядчик уже обустроил основание и уложил нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Как и каждый элемент ремонтируемой дороги, так и все виды поступающих на объект строительных материалов проходят входной, операционный и приемочный контроль, который выполняют специалисты лаборатории ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

На данном этапе выполнения работ, специалистами отобраны пробы (керны) асфальтобетона с целью определения качества выполненной работы.

Асфальтобетонные образцы — керны или вырубки — это образцы асфальтобетона, который специальными приборами извлекают из дорожного покрытия. Данные пробы необходимы для того, чтобы проверить качество свежеуложенного асфальтобетонного покрытия. Подрядная организация на этой автомобильной дороге накануне уложила нижний слой асфальтобетона. Теперь мы определяем его коэффициент уплотнения, наличие или отсутствие воздушных пустот и соответствия нормативным документам. Такие испытания мы проводим на каждом объекте ремонта, — рассказала заместитель начальника отдела технического контроля и лаборатории ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» Татьяна Махначева.

С помощью кернов проверяется и толщина уложенного асфальта. На проверку всех параметров уходит один день. В случае, если у строительного контроля есть замечания — подрядчику выписывается предписание на их устранение — вплоть до перекладки асфальтобетонного покрытия. В случае отсутствия замечаний, пустоты от взятия керн подрядная организация должна устранить в семидневный срок.

После проверки качества выполненных работ, на подъезде к СТ «Горный» подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и обустройству обочин.

На сегодняшний день готовность этой автомобильной дороги 70%. На объекте работают 4 единицы техники и 10 дорожных рабочих. Если у строительного контроля не будет замечаний — завершить работы мы планируем до конца недели, — рассказал заместитель генерального директора ООО «Дорожник» Сергей Федоров.

Напомним, всего в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 101 объект — 100 дорог и 1 мост. Дорожники работают опережающими темпами и уже выполнили ремонт на 80 дорогах. На сегодняшний день параллельно ведется ремонт на 6 объектах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя