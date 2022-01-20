В Севастополе контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с COVID-19

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте — одно из основных требований, связанных с попытками пресечь распространение COVID-19. Рейды проводят сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с сотрудниками полиции. Дополнительно в ходе рейдов представители Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры составляют акты о соблюдении при осуществлении пассажирских перевозок расписания движения транспорта, правил санитарного содержания транспортного средства, масочного режима.

Рейды, которые мы проводим, оказывают положительное влияние на соблюдение масочного режима. В ходе контрольных мероприятий сотрудники полиции составляют протоколы на пассажиров без маски, а мы выписываем штрафы перевозчикам — они больше, чем для физических лиц, от 100 тысяч рублей. Сегодня в ходе рейда составлен один протокол на физическое лицо и одно дело об административном правонарушении в отношении предприятия-перевозчика, по которому составят акты о несоблюдении требований о санитарном состоянии транспортного средства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела организации пассажирских перевозок профильного департамента Владислава Минина.

За проезд в общественном транспорте без маски физическому лицу грозит предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. Размер штрафа для юридического лица составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности. Массовое распространение штамма «омикрон» в регионе ожидается в ближайшие две недели. Ключевая особенность новой волны – стремительный рост числа выявляемых случаев.