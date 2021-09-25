В Севастополе коронавирусом уже переболело почти 30 тысяч человек

По состоянию на 25 сентября в Севастополе зарегистрировано 136 новых случаев заболевания COVID-19. 29 886 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 79 и 82 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 29 887 человек. На сегодня выздоровело 27 445 человек, 1 112 — умерли.

Под наблюдением находится 1065 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. По состоянию на 25 сентября поступило более 185 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.