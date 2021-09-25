Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе коронавирусом уже переболело почти 30 тысяч человек

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе коронавирусом уже переболело почти 30 тысяч человек

В Севастополе коронавирусом уже переболело почти 30 тысяч человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:50 25.09.2021

По состоянию на 25 сентября в Севастополе зарегистрировано 136 новых случаев заболевания COVID-19. 29 886 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 79 и 82 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 29 887 человек. На сегодня выздоровело 27 445 человек, 1 112 — умерли.

Под наблюдением находится 1065 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. По состоянию на 25 сентября поступило более 185 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе коронавирусом уже переболело почти 30 тысяч человек

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.