В Севастополе КОС «Южные» строят активно

Сейчас работы на стройплощадке идут очень хорошими темпами, уже фактически готовы комплекс первичной очистки и административный блок. На площадку привезли технологическое оборудование, начинается его монтаж. Идёт работа на одном из важнейших и самых сложных этапов – это глубоководный выпуск, который пройдёт по дну на 1,7 км от берега. К настоящему времени уже часть трубы диаметром 1,4 м с пригрузами лежит в море, на берегу идут работы по сварке и комплектации второго участка длиной более 500 м, скоро его начнут погружать в воду, за ним последует третий участок. Работа в море идет по особенному графику, нужны дополнительные согласования с нашими военными, но, тем не менее, подготовительные работы идут, и в этом году мы планируем глубоководный выпуск построить полностью, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 19 июня провёл выездное совещание на строительной площадке КОС «Южные». Объект строится по программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, которую курирует Минстрой России. Осенью прошлого года обновлённый проект получил положительное заключение повторной государственной экспертизы, что позволило продолжить строительство объекта высокими темпами и закупить необходимое оборудование.

Директор по строительству ООО «Гидротехническая компания» Евгений Ольховский сообщил, что сейчас идут подготовительные работы на производственной площадке.

На производственной площадке выполняются работы по сварке и комплектации второго участка трубы, его длина составляет 540 метров. После подготовительных работ его будут выводить в море – из Казачьей в Голубую бухту – и на месте его будет затапливать водолазная служба. Третий участок – длиной порядка 960 метров, он также будет отбуксирован к месту строительства глубоководного выпуска, – говорит Евгений Ольховский.

Глава города подчеркнул, что КОС «Южные» будут запускаться поэтапно: это означает, что качество очистки сточных вод начнёт улучшаться ещё до окончания всех работ.

Построенные части КОС включаются в работу и, соответственно, мы их к концу года переключим на новый глубоководный выпуск – выброс очищенных вод уже будет на нормативном расстоянии от берега, что существенно улучшит экологию бухты. Все остальные работы идут в соответствии с проектом, продолжается закупка оборудования, – отмечает губернатор.

Справочно:

Обновлённый проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч), глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве – стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС «Южные». Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС «Южные» будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя