В Севастополе косят траву

Покосом травы занимаются как внутригородские муниципальные образования, так и подведомственные организации Департамента городского хозяйства и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на закреплённых за ними территориях.

Работаем согласно плану 5-6 дней в неделю, зависит от погоды. Всего на сегодняшний день работниками скошено более 40 тысяч квадратных метров, закреплённых за нами придомовых территорий. Продолжаем работать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ведущего специалиста УК «Управляющая компания» Тимофея Гордеева.

На сегодняшний день более 470 гектаров города уже обработаны ВМО и ГБУ «Парки и скверы», начаты работы по второму покосу. Также продолжаются работы на придомовых территориях, управляющие компании скосили траву на 80 гектарах, а ГБУ «Севастопольский автодор» завершили покос на 20 гектарах придорожных участков.

Напомним, что во время активного роста сорной травы общественные пространства города косятся не один раз. Работа продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя