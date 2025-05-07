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В Севастополе косят траву
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе косят траву

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:29 07.05.2025

Покосом травы занимаются как внутригородские муниципальные образования, так и подведомственные организации Департамента городского хозяйства и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на закреплённых за ними территориях.

Работаем согласно плану 5-6 дней в неделю, зависит от погоды. Всего на сегодняшний день работниками скошено более 40 тысяч квадратных метров, закреплённых за нами придомовых территорий. Продолжаем работать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ведущего специалиста УК «Управляющая компания» Тимофея Гордеева.

На сегодняшний день более 470 гектаров города уже обработаны ВМО и ГБУ «Парки и скверы», начаты работы по второму покосу. Также продолжаются работы на придомовых территориях, управляющие компании скосили траву на 80 гектарах, а ГБУ «Севастопольский автодор» завершили покос на 20 гектарах придорожных участков.

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Напомним, что во время активного роста сорной травы общественные пространства города косятся не один раз. Работа продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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