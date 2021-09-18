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В Севастополе «ковидная» статистика все оптимистичнее

В Севастополе «ковидная» статистика все оптимистичнее

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:41 18.09.2021

По состоянию на 18 сентября в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания COVID-19. 101 человек выписан после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 62 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 073 человека. В настоящий момент выздоровели 26 919 человек, 1092 умерли.

Под наблюдением находится 789 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 18 сентября поступило более 176 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

В Севастополе «ковидная» статистика все оптимистичнее

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