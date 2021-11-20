В Севастополе – «ковидные послабления». Заработают организации дополнительного образования

Со следующей недели в Севастополе снимают ограничения по работе учреждений дополнительного образования, вводят послабления для организаций общепита, а также театров и кинотеатров. Соответствующие решения приняты сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Как отметил глава города, федеральный оперативный штаб включил Севастополь в число десяти регионов с наиболее высоким уровнем сформированного коллективного иммунитета.

Понятно, что мы на этом не останавливаемся и продолжаем вакцинацию. Но сейчас ситуация стабилизировалась и вошла в контролируемое русло, поэтому сегодня мы можем говорить о снятии некоторых ограничений, — сказал губернатор.

По словам директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова, заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась на 16,7%, а число внебольничных пневмоний уменьшилось на 47%.

Это очень хорошие показатели, которые отражаются на показателях по коечному фонду – сегодня у нас более 200 свободных коек, — отметил руководитель ведомства.

Он также подчеркнул, что в городе продолжается активная кампания по вакцинации населения. Первым компонентом привиты 223 тысячи человек, вторым – 187 тысяч, еще 28 тысяч севастопольцев прошли ревакцинацию. От гриппа привиты 73 тысячи человек, из которых 45% — дети.

Михаил Развожаев поручил усилить работу по вакцинации от гриппа, особенно в организациях образования.

По школам надо активизировать прививочную кампанию по гриппу. Это позволит повысить эпидемиологическую защищенность детей в осенне-зимний период. Нужна еженедельная статистика по школам, сколько и где привиты, — заявил губернатор.

Какие «ковидные послабления» вступают в силу:

— с 22 ноября разрешить работу организациям дополнительного образования в очном формате с соблюдением актиковидных мер;

— с 26 ноября разрешить работу организациям общественного питания с 23:00 до 06:00, при этом допуск совершеннолетних граждан осуществлять при наличии у них документа, удостоверяющего личность, а также сертификата или QR- кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия до 72 часов;

— с 22 ноября повысить заполняемость театров и кинотеатров с 50 до 70% при наличии у совершеннолетних посетителей документа, удостоверяющего личность, а также сертификата или QR- кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия до 72 часов.

Какие запреты продолжают действовать:

Режим повышенной готовности в Севастополе продлен до 1 декабря 2021 года. В городе продолжают действовать ранее принятые ограничения, в том числе введенные во исполнение поручений Президента по итогам совещания с членами Правительства 20 октября.

— запрет на проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах;

— запрет на проведение утренников и других мероприятий с участием родителей в дошкольных учреждениях;

— допуск к работе с детьми возможен только работникам, имеющим сертификат о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, или QR-код, или медицинскую справку о противопоказаниях к вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия до 72 часов;

— введена самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от коронавируса, а также граждан, состоящих на диспансерном учете по заболеваниям, указанным в перечне, утвержденном приказом департамента здравоохранения, в том числе беременных женщин, с правом оформить листок нетрудоспособности;

— установлен перевод на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями на четыре недели для вакцинации в случае отсутствия медицинских противопоказаний;

— установлена рекомендация предоставить работающим два оплачиваемых выходных дня для комфортного прохождения вакцинации;

— допуск в организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, театры, объекты спорта и иные организации досуга осуществляется только при наличии у совершеннолетних граждан документа, удостоверяющего личность, и сертификата или QR- кода о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом сроком действия до 72 часов;

— запрещен допуск к работе сотрудников сферы гостиничного бизнеса и санаторно-курортных организаций, транспорта, автозаправок, организаций общественного питания, предоставление услуг в сфере туризма, розничной торговли в случае, если уровень вакцинации сотрудников менее 80%. Допуск к работе осуществляется только на основании результатов ПЦР-теста либо тестирования на отсутствие антигена, организованных работодателем не реже одного раза в семь календарных дней.