В Севастополе крепкое рукопожатие привело к серьёзному конфликту

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:07 08.09.2025

38-летний житель Дагестана приехал в Севастополь на заработки сварщиком на строительном объекте. Как и его коллеги, он проживал в общежитии.

В один из вечеров после тяжелого трудового дня мужчина решил расслабиться и выпил спиртного. Позже он вышел во двор со своим товарищем, где они встретили 40-летнего ростовчанина, проживавшего в соседнем общежитии. 

В качестве приветствия тот пожал руки мужчинам, но при этом слишком сжал травмированную ладонь товарищу подозреваемого, от чего он испытал боль. Тогда дагестанец решил, по его мнению, восстановить справедливость и высказал свое недовольство ростовчанину, в результате чего между ними начался конфликт. Алкоголь дал о себе знать, и 40-летний строитель из Ростова получил несколько ударов кулаком по лицу и телу, что причинило тяжкий вред его здоровью, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. 

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержал подозреваемого, в отношении которого следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

