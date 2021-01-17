В Севастополе круглосуточно строят водозабор на реке Бельбек

В Правительстве Севастополя подчёркивают: 1 марта водозабор на реке Бельбек должен быть запущен.

Объект очень для нас важный. Срывов не может быть, все работы идут с небольшим опережением графика. Наши стратегические расчеты подтверждаются – ожидается хороший паводок. По предварительным подсчетам уже приходит по 50-60 тыс. кубометров воды в сутки, которую можно было бы уже подать в систему водоснабжения, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.