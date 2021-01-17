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В Севастополе круглосуточно строят водозабор на реке Бельбек

В Севастополе круглосуточно строят водозабор на реке Бельбек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 17.01.2021

В Правительстве Севастополя подчёркивают: 1 марта водозабор на реке Бельбек должен быть запущен.

Объект очень для нас важный. Срывов не может быть, все работы идут с небольшим опережением графика.  Наши стратегические расчеты подтверждаются – ожидается хороший паводок. По предварительным подсчетам уже приходит по 50-60 тыс. кубометров воды в сутки, которую можно было бы уже подать в систему водоснабжения, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

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С запуском водозабора на реке Бельбек, говорят специалисты, получится снизить потребление из основного источника водоснабжения города — Чернореченского водохранилища.

Благодарен нашим партнерам – военным строителям, которые выполняют непростые работы в круглосуточном режиме. Все  понимают важность объекта. Такого масштаба объекты в Севастополе давно не строились, — заявил Михаил Развожаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе круглосуточно строят водозабор на реке Бельбек

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