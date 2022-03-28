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В Севастополе крымчанин «обчищал» предпринимателей, предлагая услуги клининга

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:03 28.03.2022

Под предлогом получения клининговых услуг злоумышленник обманным путём похищал денежные средства у доверчивых предпринимателей.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю установили, что 31-летний житель Джанкоя находил на одной из интернет-площадок частные объявления о предоставлении услуг по уборке квартир в Севастополе. Мужчина звонил по указанным номерам, сообщал, что хочет заказать профессиональную уборку в жилище и диктовал случайный адрес. После обсуждения оплаты и различных нюансов, мошенник просил у индивидуальных предпринимателей оказать ещё несколько дополнительных услуг: заехать по пути в магазин, купить продукты питания и через терминал пополнить его счёт мобильной связи. Злоумышленник легко убеждал своих жертв выполнить требования, сообщая, что ухаживает за больной матерью и поэтому не может самостоятельно выйти в магазин. Таким образом подозреваемый похитил семь тысяч рублей, которые потерпевшие перечислили на счёт, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В настоящее время установлена причастность фигуранта к двум таким мошенничествам, но полицейские Севастополя предполагают, что пострадавших от его противоправной деятельности может быть больше. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы. По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


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