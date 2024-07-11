В Севастополе крымчанин устроил хулиганские разборки

Установлено, что на протяжении пяти месяцев 26-летний крымчанин проживал в Севастополе вместе с девушкой. После распития спиртных напитков между парой возник словесный конфликт, в ходе которого молодой мужчина, находясь на улице, и удерживая в руке нож, громко выкрикивал нецензурную брань в адрес сожительницы, которая была на балконе квартиры. Проходивший мимо прохожий сделал замечание дебоширу и попросил не нарушать общественный порядок, поскольку свидетелями могли стать играющие во дворе дети. Это еще больше разозлило злоумышленника и весь свой гнев он обрушил на неравнодушного мужчину: сначала оскорбил его, а затем нанес удар по ноге и в голову, а также метнул в него футляр от ножа, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Ставшие очевидцами инцидента, местные жители вызвали полицию.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району, которые задержали дебошира и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство», ему грозит до семи лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю