В Севастополе купить отечественное программное обеспечение можно за полцены

В Севастополе запустили новый отбор участников программы по компенсации половины стоимости покупки отечественного программного обеспечения для малого и среднего бизнеса. В рамках проекта предприниматели могут купить российское программное обеспечение за полцены, а другие 50% стоимости лицензии производителям компенсируют из федерального бюджета. На данный момент доступно более 130 программных продуктов от 29 российских производителей.

Чтобы получить эту меру поддержки, не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Важно лишь находиться в реестре малого и среднего предпринимательства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента цифрового развития Севастополя Александру Осипову.

Заявку на участие в программе правообладатели программного обеспечения могут подать на портале госуслуг по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/auth/start/?backUrl=https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333821/ .

За время действия программы представители малого и среднего бизнеса приобрели около 300 тысяч лицензий. Как отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, в этом году воспользоваться такой мерой поддержки сможет большее количество компаний – объем финансирования увеличен вдвое и составляет около 2 млрд рублей.

Напомним, программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.