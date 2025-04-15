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В Севастополе курьеру интернет-магазина наркотиков "дали" длительный срок лишения свободы
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе курьеру интернет-магазина наркотиков «дали» длительный срок лишения свободы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:13 15.04.2025

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя.

Он признан виновным в 22 эпизодах преступной деятельности по ч. 3 ст. 30 — п «а» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, организованной группой, в значительном и крупном размере).

Установлено, что мужчина в феврале 2025 года с целью получения легкого и быстрого заработка вошел в состав организованной группы и начал работать курьером-«закладчиком» в незаконном интернет-магазине наркотиков. Он получал от сообщников информацию о расположении оптовых партий наркотических средств, расфасовывал их и оборудовал на территории города тайники с отдельными дозами для непосредственного сбыта покупателям. «Закладки» он размещал в Ленинском районе г. Севастополя, в том числе возле детских образовательных учреждений.

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Сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли преступную деятельность участника организованной группы. Злоумышленник задержан. У него дома и из оборудованных им тайников полиция изъяла свыше 100 г наркотиков мефедрон и метадон. Расследование проведено органами следственного комитета.

Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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