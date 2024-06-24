В Севастополе квартплата выросла с июня

В Севастополе увеличен размер платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах (МКД), а сумму за обслуживание лифта теперь будут начислять отдельно.

Постановление городского правительства №188-ПП о внесении изменений в размер платы за содержание жилых помещений было опубликовано 3 мая, но как-то осталось незамеченным. А вступило оно в действие через 10 дней. Следовательно сумма за содержание общего имущества МКД в счетах севастопольцев за июнь 2024 года будет уже иной. По приблизительным подсчетам, повышение составило 7%. А в колонке «Перерасчет» будет указано доначисление за 18 дней мая — с момента действия постановления. Тарифы, как и раньше, варьируются в зависимости от этажности домов и степени их благоустроенности — наличия лифта, мусоропровода и т.д., — сообщает «Севастопольская газета».

Суммы в новых платежках некоторым могут показаться даже меньше. К примеру, тариф обслуживания 10-этажного дома с лифтом составит 16,35 руб. за кв.м., а ранее был 19,97 руб. Но понижения нет. Просто теперь из тарифа исключили услуги по техобслуживанию и ремонту лифта. Для них в счете появится отдельная строка.

Напомним, что со второго полугодия поднимутся и другие коммунальные тарифы. Холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2024 года станет дороже на 10,6%, отопление — на 9%, электроэнергия — на 8,7%, а вот вывоз мусора — лишь на 3%.

источник: «Севастопольская газета»