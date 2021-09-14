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В Севастополе легализуют газовые котлы в квартирах

В Севастополе легализуют газовые котлы в квартирах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 14.09.2021

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии с участием граждан, которые установили в квартирах индивидуальные источники тепла (газовые котлы) без соответствующих разрешений.

Комиссия рассмотрела документы 21 заявителя. У 11-ти человек имелись заключения по обследованию газовых котлов. Эти документы были подготовлены лицами и фирмами, которые не имеют права выдавать такие заключения. Комиссия  приняла документы к рассмотрению и будет проверять соответствие содержащейся в них информации требованиям действующего законодательства. В ближайшее время состоится следующее заседание комиссии, в ходе которого на основании заключений судебного эксперта будет принято решение о возможности выдачи акта ввода в эксплуатацию помещений после переустройства, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В случае принятия комиссией положительного решения департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя будут внесены соответствующие изменения в приказ № 164 от 16.12.2020, который будет опубликован в открытом доступе.

В Севастополе легализуют газовые котлы в квартирах

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